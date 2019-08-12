Викрили злочинну групу. Фото: Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n125445-nacpoliciya-prypynyla-diyalnist-zlochynnoyi-grupy-yaku-kontroluvaly-zlodiyi-v-zakoni-foto.html

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Поліція Криму спільно з Службою безпеки України викрили діяльність злочинної організації, яку контролювали так звані злодії в законі.

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Банда діяла на території Автономної Республіки Крим, Херсонської, Миколаївської, Одеської та Запорізької областей. Зловмисники контролювали протиправну діяльністю інших злочинних груп, а також осіб, які перебували у місцях позбавлення волі. Фігуранти збирали для злодійського «общака» гроші. Надалі ці кошти використовувалися для особистих потреб «злодіїв у законі». Про це 12 серпня повідомила прес-служба Національної поліції.

Встановлено, що кошти з «общака» забезпечували «авторитетів» цигарками і алкоголем у тюрмах, витрачалися для придбання мобільних телефонів. На ці ж гроші організовувалися злочинні «сходки», підкупляли службових та посадових осіб, наймали адвокатів. Гроші для бандитів надходили як від окремих злочинців, так і від організованих злочинних груп. Упродовж двох років в общак «вклали» 23 млн грн.

Правоохоронці провели близько 30 санкціонованих обшуків на території Херсонської, Одеської та Запорізької областей. Слідчі в рамках кримінального провадження оголосили підозру чотирьом фігурантам.

Зловмисникам інкримінують вчинення злочинів, передбачених ст. 255 (створення злочинної організації), ст. 189 (вимагання) та ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в Національній поліції заявили, що в Україні наразі перебувають щонайменше 15 «злодіїв в законі», серед який 12 є доларовими мільйонерами. «Кримінальні авторитети» все частіше намагаються отримати реальну власть у країні.