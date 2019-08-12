Разоблачили преступную группу. Фото: Нацполиция

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Полиция Крыма совместно с Службой безопасности Украины разоблачили деятельность преступной организации, которую контролировали так называемые воры в законе.

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Банда действовала на территории Автономной Республики Крым, Херсонской, Николаевской, Одесской и Запорожской областей. Злоумышленники контролировали противоправную деятельностью других преступных групп, а также лиц, находящихся в местах лишения свободы. Фигуранты собирали для воровского «общака» деньги. В дальнейшем эти средства использовались для личных нужд «воров в законе». Об этом 12 августа сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Установлено, что средства из «общака» обеспечивали «авторитетов» сигаретами и алкоголем в тюрьмах, расходовались для приобретения мобильных телефонов. На эти же деньги организовывались преступные «сходки», подкупали служебных и должностных лиц, нанимали адвокатов. Деньги для бандитов поступали как от отдельных преступников, так и от организованных преступных групп. В течение двух лет в общак «вложили» 23 млн грн.

Правоохранители провели около 30 санкционированных обысков на территории Херсонской, Одесской и Запорожской областей. Следователи в рамках уголовного производства объявили подозрение четырем фигурантам.

Злоумышленникам инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ст. 255 (создание преступной организации), ст. 189 (вымогательство) и ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Национальной полиции заявили, что в Украине сейчас находятся как минимум 15 «воров в законе», среди которых 12 являются долларовыми миллионерами. «Криминальные авторитеты» все чаще пытаются получить реальную власть в стране.