Ілля Кива, фото: скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n129355-kyva-v-efiri-antyukrayinskoyi-teleperedachi-poskarjyvsya-rosiyanam-na-utysky-svobody-slova-video.html

Ракурс

Ілля Кива, скандальний народний депутат із фракції «Опозиційна платформа — За життя», поскаржився в ефірі російського телеканалу «Россия 1» на нібито утиски свободи слова в Україні.

Loading...

За словами Киви, в Україні наразі здійснюється тиск на телеканали, котрі «дають збалансовану політику».

І це породжує протест, — заявив нардеп.

Саме «протестом народного депутата та громадянина, котрий викриватиме тих, хто себе називає «слугами народу», він пояснив свою вчорашню появу в парламенті у масці відомого персонажа коміксів — лідера кримінального світу злого клоуна Джокера.

Кива переконаний, що українська влада нібито грає на руку західним американським партнерам, «фактично виконуючи під указку ті проекти, котрі спускаються зверху».

Я ніколи не погоджуся з продажем своєї землі. З продажем свого дому, своєї матері. Тому що земля для мене — це мати! — запевнив нардеп.

На думку Киви, своїм екстравагантним вчинком він «добився того, що люди почули».

Також Кива заявив, що на його думку, політика зараз має бути яскравою. Так він відреагував на слова російської пропагандистки Ольги Скабаєвої, котра намагалася присоромити його, стверджуючи, що завдяки таким діям нардепа постраждає імідж України в світі.

Сумно від того, що відбувається в цьому парламенті. Вони повинні побачити і зрозуміти своє лице, а не те лице, яке вони звикли малювати і славити на екранах телевізорів — добре завуальоване, з хорошими тезами, — заявив Кива, додавши, що яскравій політиці можна повчитися в одіозного російського політика Володимира Жириновського.

Нагадаємо, нещодавно з тезами про необхідність «зняття мовного питання» в Україні в ефірі російської пропагандистської телепрограми виступив депутат із фракції «Слуга народу» Євген Шевченко.