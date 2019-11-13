РФ пыталась решить «украинский вопрос» за счет Венесуэлы, фото: pixabay

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Ракурс

Совет нацбезопасности США получал сигнал от РФ об «обмене» Венесуэлы на Украину.

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Экс-служащая ведомства Фиона Хилл рассказала подробности. Стенограмма ее показаний перед Конгрессом опубликована в открытом доступе.

По ее словам, российские власти предлагали США решить «украинский вопрос» за счет Венесуэлы. С этого момента якобы началось формирование теневой американской политики в отношении Украины.

Американское руководство отреагировало на подобное послание РФ. Хилл поручили передать россиянам, что предложение является неприемлемым. Согласно сообщения глав ответственных за расследование комитетов, это действие могло «подорвать национальную безопасность США».

Напомним, в начале 2019 года информатор из Белого дома подал жалобу в Конгресс. В ней говорилось, что президент США Дональд Трамп во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в июле 2019 года якобы требовал возобновить расследование по делу компании Burisma. В совете директоров организации работал Хантер Байден, сын конкурента Трампа на выборах 2020 года, демократа Джо Байдена.