Бои за землю: «Слуга народа» выставила охрану возле трибуны, Корявченков и Яременко контролируют рассмотрение земельных вопросов, фото - Фейсбук Я.Доброносов

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В Верховной Раде 13 ноября началось рассмотрение земельных вопросов, которое вызвало сопротивление оппозиционных фракций.

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Для того, чтобы обезопасить себя от возможного блокирования трибуны несколько десятков нардепов монобольшинства дежурят возле нее. Своеобразный пикет «Слуга народа» выставила еще за полчаса до начала заседания. Среди депутатов монобольшинства возле трибуны были замечены Юрий Корявченков и Богдан Яременко.

Нардепы от «Оппозиционной платформы — За жизнь» растянули вблизи президиума баннер «Не дадим разворовать украинскую землю!».

Во время вступительных выступлений страсти закипели еще сильнее. Нардеп Юлия Тимошенко, протестуя против сегодняшнего рассмотрения введения продажи земли, заявила, что Украину «будут иметь в полном смысле этого слова». Она призвала снять вопрос с рассмотрения и доработать законопроект, а также требовала вынести вопрос на референдум.

Председатель фракции «Голос» Сергей Рахманин поддержал ее, заявив, что закон необходимо доработать и снять напряжение в обществе.

А между нардепом Дмитрием Костюком и Вадимом Рабиновичем разгорелся словесный конфликт, который нардеп Игорь Палица впоследствии назвал даже межнациональным. Костюк в выступлении заявил, что «гражданин Израиля Рабинович не имеет права диктовать волю украинским гражданам, которые стремятся распоряжаться собственной землей». Рабинович в реплике назвал нардепа из «Слуги народа» «ишаком, который продает землю, и подонком».