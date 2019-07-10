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Вбивство в нічному клубі Одеси: охоронця арештував суд. Фото: mayaksbor.ru

Вбивство в нічному клубі Одеси: охоронця арештував суд (ВІДЕО)

10 лип 2019, 17:40
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Вбивство в нічному клубі в Одесі, що сталося 8 липня, розслідують правоохоронці. Підозрюваного охоронця закладу вже затримано, сьогодні суд обрав йому запобіжний захід у виді арешту.

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Рішення ухвалив Приморський райсуд Одеси. За клопотанням слідчого, 24-річного охоронця нічного клубу, підозрюваного в умисному завданні тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті потерпілого, взято під варту на два місяці без можливості внесення застави.

Встановлено, що під час конфлікту між двома відвідувачами й охоронцями клубу «Гранат» підозрюваний завдав потерпілому удар у голови, внаслідок чого останній потрапив до реанімації і там згодом помер.

За вчинення вказаного кримінального правопорушення зловмиснику загрожує до 10 років ув’язнення.

В мережі опубліковано відео з моментом побиття хлопців охороною нічного клубу.

Джерело: Ракурс


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