Убийство в ночном клубе Одессы: охранника арестовал суд. Фото: mayaksbor.ru

https://racurs.ua/n124144-ubiystvo-v-nochnom-klube-odessy-ohrannika-arestoval-sud-video.html

Ракурс

Убийство в ночном клубе в Одессе, произошедшее 8 июля, расследуют правоохранители. Подозреваемого охранника заведения уже задержали, сегодня суд избрал ему меру пресечения в виде ареста.

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Решение принял Приморский райсуд Одессы. По ходатайству следователя, 24-летнего охранника ночного клуба, подозреваемого в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего, взяли под стражу на два месяца без возможности внесения залога.

Установлено, что во время конфликта между двумя посетителями и охранниками клуба «Гранат» подозреваемый нанес потерпевшему удар головы, в результате чего последний попал в реанимацию и там впоследствии умер.

За совершение указанного уголовного преступления злоумышленнику грозит до 10 лет заключения.

В сети опубликовано видео с моментом избиения парней охраной ночного клуба.