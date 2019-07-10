Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Убийство в ночном клубе Одессы: охранника арестовал суд. Фото: mayaksbor.ru

Убийство в ночном клубе Одессы: охранника арестовал суд (ВИДЕО)

10 июл 2019, 17:40
999

Убийство в ночном клубе в Одессе, произошедшее 8 июля, расследуют правоохранители. Подозреваемого охранника заведения уже задержали, сегодня суд избрал ему меру пресечения в виде ареста.

Loading...

Решение принял Приморский райсуд Одессы. По ходатайству следователя, 24-летнего охранника ночного клуба, подозреваемого в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего, взяли под стражу на два месяца без возможности внесения залога.

Установлено, что во время конфликта между двумя посетителями и охранниками клуба «Гранат» подозреваемый нанес потерпевшему удар головы, в результате чего последний попал в реанимацию и там впоследствии умер.

За совершение указанного уголовного преступления злоумышленнику грозит до 10 лет заключения.

В сети опубликовано видео с моментом избиения парней охраной ночного клуба.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Газовые мечты Кремля: Медведев предложил Медведчуку консорциум по управлению украинской ГТС

Премьер-министр РФ Медведев заявил, что существуют два способа решить газовый спор с Украиной после окончания срока действия нынешнего газового контракта. Первый — сохранить нынешние условия контракта, второй — создать двусторонний консорциум

Новости мира
18:42

ЧАЭС получила новый саркофаг от ЕС, Зеленский хочет превратить Чернобыль в точку роста

Евросоюз 10 июля официально передал Украине новый саркофаг на месте катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. Президент Зеленский считает, что зона отчуждения может стать одной из точек роста экономики Украины

Новости Украины
17:26
Новости партнеров
Загрузка...