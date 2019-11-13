Подростки жестоко избили охранника в столичном супермаркете. Фото: aif.ua

https://racurs.ua/n129361-podrostki-jestoko-izbili-ohrannika-v-stolichnom-supermarkete-video.html

Ракурс

Подростки избили охранника одного из столичных супермаркетов, расположенного недалеко от станции метро «Дарница». Секьюрити супермаркета заметил, как группа подростков пытается вынести из магазина алкогольные напитки и сделал юным воришкам замечание.

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Подростки агрессивно отреагировали на замечание охранника и принялись его избивать прямо в торговом зале. Секьюрити попытался вызвать полицию, но подростки вернулись и повторно избили его, сообщает «Киев Оперативный».

Инцидент был зафиксирован на камеры слежения супермаркета. Полиция разыскивает преступников.

Как писал ранее «Ракурс», в одном из супермаркетов Киева охранник украл коллекционный виски стоимостью 500 тыс. грн.