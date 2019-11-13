Протести біля Ради: депутатам підклали свиню у труні, фото — скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n129363-protesty-bilya-rady-deputatam-pidklaly-svynu-u-truni-foto-video.html

Ракурс

Уранці 13 листопада на площу перед будівлею Верховною Радою у Києві тривають протести з приводу розгляду парламентом кількох законопроектів щодо продажу землі. Принесли навіть свиню у труні і похоронні вінки.

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Люди мітингують під прапорами Всеукраїнської аграрної ради, а також партії «Свобода». Частина виступає проти зняття мораторію на продаж землі, частина — проти реформи у тому виді, який пропонує монобільшість та президент Зеленський.

До Ради принесли й мертву свиню у труні. За словами мітингарів, цей перфоменс означає ймовірний занепад українського фермерства, який нібито настане після дозволу продавати землю.

Учасники протестів утворили для нардепів живий коридор. У руках вони тримають банери із гаслами: «Президенте, не допустіть розпродажу землі!», «ЗЕмля, не чіпай землю!», «Чому земля зеленіє для іноземців, а не для українців?».

Нагадаємо, що пристрасті навколо президентських законопроектів кипіли й у самі Раді.

Президент восени доручив уряду підготувати, а парламенту ухвалити до 1 грудня законопроект про ринок земель сільськогосподарського призначення, який передбачає скасування мораторію на продаж землі.