Google запустить «позначки ганьби» для повільних сайтів, фото: pixabay

https://racurs.ua/ua/n129364-google-zapustyt-poznachky-ganby-dlya-povilnyh-saytiv.html

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Google почне присвоювати повільним сайтам «позначки ганьби».

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Цей знак отримають ті інтернет-ресурси, які не відрізняються швидкістю в браузері Chrome. Про це зазначено в блозі американської корпорації.

Розробники мають намір проаналізувати, які веб-сайти швидко або повільно працюють в браузері. Це планується зробити, щоб визначити, які з них будуть корисні користувачам.

Google планує аналізувати історію завантажень. Експеримент покаже, коли саме сайт демонстрував повільну швидкість. Їх робота, на думку експертів, може зменшуватися через апаратне забезпечення або погане інтернет-з'єднання. Зараз команда Chrome визначає, як саме буде позначати різні сайти. Про терміни запуску функціоналу не оголошено.

Раніше американські журналісти дізналися, що Google разом з системою охорони здоров’я США Ascension запустила збір персональних медичних даних жителів 21 штату. Учасників експерименту про це не інформували.