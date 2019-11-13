В уряді спрогнозували ціну за гектар землі у 5-6 тис. дол., фото: Max Pixel

https://racurs.ua/ua/n129400-v-uryadi-sprognozuvaly-cinu-za-gektar-zemli-u-5-6-tysyach-dolariv.html

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Відкриття ринку землі може спровокувати ріст цін до 5−6 тис. дол. за гектар.

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Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов висловив таку думку в кулуарах Верховної Ради.

Він вважає, що після ухвалення відповідних норм ціна може зрости до 5−6 тис. дол. за гектар землі у певних районах. За словами чиновника, фермери розповіли йому, що ринок почне розвиватися і будуть інвестиції.

Ціна з часом буде більша, — заявив Милованов.

Урядовець додав, що ціна може зрости у рази. Це відбудеться через кілька років.

Нагадаємо, що Рада прийняла у першому читанні законопроект № 2178−10 про ринок землі. Він був запропонований президентською партією «Слуга народу». Можливість доступу до купівлі землі громадянами іноземних держав президент України Володимир Зеленський пропонує розглянути на всеукраїнському референдумі.

Раніше в Україні назвали ціну гектара землі в разі допуску іноземців до ринку. На думку заступника міністра економіки Тараса Висоцького, у цьому випадку вона становитиме 2200 дол.