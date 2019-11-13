Експертиза показала, що прострілюються 70% бронежилетів. Фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n129401-zakupivlya-brakovanyh-bronejyletiv-dbr-opryludnylo-video-ekspertyzy-plastyn-yaki-legko.html

Ракурс

Роман Труба, директор Державного бюро розслідувань, опублікував відео-фрагмент балістичної експертизи пластин у справі про закупівлю бракованих бронежилетів.

Loading...

Генерал-майор та начальнику Головного управління Міністерства оборони України Дмитро Марченко знав, що бронежилети мали необроблені пластини, які не відповідають технічним вимогам. Більше того, деякі пластини навіть не пройшли балістичні випробування, частина з них не має протоколів лабораторних випробувань. Про це Труба заявив у своєму Telegram-каналі.

Балістична експертиза, яку провела спеціалізована державна установа, показала, що прострілюються 70% бронежилетів. Фрагмент експертизи — на відео, — йдеться у повідомленні.

Директор ДБР додав, що розслідування ще завершене й у майбутньому варто очікувати нових підозр.

Нагадаємо, днями Печерський райсуд Києва обрав генерал-майору, начальнику Головного управління Міністерства оборони України Дмитру Марченку запобіжний захід у виді тримання під вартою або застава у 76 млн грн. Марченку інкримінують ч. 2 ст.28 (злочин, скоєний групою осіб за попередньою змовою) і ч.3 ст. 426 (бездіяльність військової влади).

У справі про закупівлю неякісних бронежилетів також про підозру повідомили п’яти топ-чиновникам Міністерства оборони — Сергію Почтаренку, Михайлу Комарянському, Ользі Капінус та Василю Саковцю.