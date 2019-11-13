Суд обрав запобіжний захід чиновнику Міноборони. Фото: iz.ru

https://racurs.ua/ua/n129409-brakovani-bronejylety-dlya-armiyi-sud-obrav-zapobijnyy-zahid-sche-odnomu-chynovnyku-minoborony.html

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Печерський районний суд Києва 13 листопада обрав запобіжний захід першому заступнику начальника Головного управління розвитку і супроводження матеріального забезпечення ЗСУ Сергію Почтаренку.

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Посадовцю, який є фігурантом у справі про неякісні бронежилети для армії, суд обрав арешт на гауптвахті з альтернативою у понад 76 млн грн застави. Про це повідомляє «5 канал».

Раніше повідомлялося, що у справі про закупівлю неякісних бронежилетів фігурують п’ять топ-чиновників Міністерства оборони — Дмитро Марченко, Сергій Почтаренко, Михайло Комарянський, Ольга Капінус та Василь Саковець.

Нагадаємо, сьогодні директор Державного бюро розслідувань Роман Труба опублікував відео-фрагмент балістичної експертизи пластин у справі про закупівлю бракованих бронежилетів. За словами Труби, генерал-майор та начальник Головного управління Міністерства оборони України Дмитро Марченко знав, що бронежилети мали необроблені пластини, які не відповідають технічним вимогам. Більше того, деякі пластини навіть не пройшли балістичні випробування, частина з них не має протоколів лабораторних випробувань.