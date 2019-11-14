Украинский скандал в США: Тейлор на слушаниях в Конгрессе рассказал об отношении Трампа к Киеву, фото — Reuters

https://racurs.ua/n129411-trampa-bolshe-interesoval-bayden-chem-pomosch-ukraine-teylor-na-slushaniyah-v-kongresse.html

Ракурс

Помощник временного поверенного в делах США в Украине Вильям Тейлор лично слышал разговор президента США Дональда Трампа с послом США при ЕС Гордоном Сондландом, в которой глава Белого дома интересовался готовностью власти Украины начать расследование против сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

Loading...

Об этом Тейлор рассказал на первых публичных слушаниях по импичменту Трампа в Палате представителей Конгресса США, которые транслировались в сети.

Мой помощник слышал, как президент Трамп в телефонном разговоре спрашивал посла Сондланда по поводу расследований. Посол Сондланд сказал президенту Трампу, что украинцы готовы действовать. После звонка Трампа мой помощник спросил посла Сондланда, что президент Трамп думает по поводу Украины. Посол Сондланд ответил, что президент Трампа больше беспокоят расследование относительно Байдена, проведение которого добивался Джулиани, — заявил дипломат в Конгрессе.

Ему поставили уточняющий вопрос о том, имеется ли в виду, что президент США больше беспокоило расследование против Байдена, чем судьба Украины. Дипломат ответил утвердительно.

Напомним, что в США пылает большой скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Именно содержание этого разговора стал в итоге поводом для начала процедуры импичмента главы американской администрации.

Как считают политические оппоненты нынешнего американского лидера, Трамп пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности сына Байдена Хантера в Украине в обмен на предоставление финансовой и военной помощи Киеву.

Сегодня Трамп намерен оставить стенограмму еще одного телефонного разговора с Зеленским.

Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины не проводит расследование в отношении Хантера Байдена. В ведомстве отметили, что они занимаются изучением материалов 2010—2012 годов. В то время как Байден вошел в состав правления компании Burisma Limited только в мае 2014 года.