Рада сегодня рассматривала земельные вопросы. Фото: ТСН

https://racurs.ua/n129410-glavnye-novosti-za-13-noyabrya-rada-podderjala-zemelnuu-reformu-frakciya-batkivschina-pereshla.html

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Верховная Рада Украины девятого созыва сегодня проводила очередное заседание второй сессии. Парламент рассматривал в первом чтении ряд законопроектов, посвященных введению рынка земли. За поддерживаемый правительством проект закона (№ 217810) проголосовали 240 нардепов. Против создания рынка земли выступили несколько депутатских фракций и групп («Батькивщина», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность» и «За будущее»).

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На площади перед зданием Верховной Рады в Киеве прошли акции протеста по поводу рассмотрения парламентом ряда законопроектов относительно продажи земли. Активисты принесли даже свинью в гробу и похоронные венки.

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко сегодня заявила, что после голосования за рынок земли ее парламентская фракция переходит в оппозицию к нынешней власти. По словам Тимошенко, ее политсила выступает против продажи земли и стратегических объектов государственной собственности.

Заместитель министра экономики Тарас Высоцкий озвучил цену гектара земли в Украине, если землю разрешат продавать иностранцам. За участок такой площади иностранным гражданам придется заплатить 2 тыс. 200 долл.

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский предложил украинским властям брать денежные займы в Российской Федерации и отказаться от кредитов Международного валютного фонда. Олигарх считает, что восстановление связей с Россией необходимо для экономического выживания Украины.

Сегодня в состав Военно-морских сил Украины вошли патрульные катера «Старобельск» и «Славянск» типа Island, которые были предоставлены Украине Соединенными Штатами Америки. В ВМС заявили, что введение катеров в состав национального флота улучшит способности ВСУ.

Парламент Германии одобрил законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза. Директива предусматривает, что действующие на территории Евросоюза правила будут распространяться на газопроводы, не входящие в объединение стран, если проходят через территорию стран-членов ЕС. В частности, это касается российского газопровода «Северный поток-2».