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Рада сегодня рассматривала земельные вопросы. Фото: ТСН
Главные новости за 13 ноября: Рада поддержала земельную реформу, фракция «Батькивщина» перешла в оппозициюhttps://racurs.ua/n129410-glavnye-novosti-za-13-noyabrya-rada-podderjala-zemelnuu-reformu-frakciya-batkivschina-pereshla.htmlРакурс
Верховная Рада Украины девятого созыва сегодня проводила очередное заседание второй сессии. Парламент рассматривал в первом чтении ряд законопроектов, посвященных введению рынка земли. За поддерживаемый правительством проект закона (№ 217810) проголосовали 240 нардепов. Против создания рынка земли выступили несколько депутатских фракций и групп («Батькивщина», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность» и «За будущее»).
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На площади перед зданием Верховной Рады в Киеве прошли акции протеста по поводу рассмотрения парламентом ряда законопроектов относительно продажи земли. Активисты принесли даже свинью в гробу и похоронные венки.
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко сегодня заявила, что после голосования за рынок земли ее парламентская фракция переходит в оппозицию к нынешней власти. По словам Тимошенко, ее политсила выступает против продажи земли и стратегических объектов государственной собственности.
Заместитель министра экономики Тарас Высоцкий озвучил цену гектара земли в Украине, если землю разрешат продавать иностранцам. За участок такой площади иностранным гражданам придется заплатить 2 тыс. 200 долл.
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский предложил украинским властям брать денежные займы в Российской Федерации и отказаться от кредитов Международного валютного фонда. Олигарх считает, что восстановление связей с Россией необходимо для экономического выживания Украины.
Сегодня в состав Военно-морских сил Украины вошли патрульные катера «Старобельск» и «Славянск» типа Island, которые были предоставлены Украине Соединенными Штатами Америки. В ВМС заявили, что введение катеров в состав национального флота улучшит способности ВСУ.
Парламент Германии одобрил законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза. Директива предусматривает, что действующие на территории Евросоюза правила будут распространяться на газопроводы, не входящие в объединение стран, если проходят через территорию стран-членов ЕС. В частности, это касается российского газопровода «Северный поток-2».
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