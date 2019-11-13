Над патрульными катерами «Старобельск» и «Славянск» торжественно подняли флаги ВМС Украины, фото: ВМС ВСУ

https://racurs.ua/n129379-nad-patrulnymi-katerami-starobelsk-i-slavyansk-torjestvenno-podnyali-flagi-vms-ukrainy-foto.html

Ракурс

Патрульные катера «Старобельск» и «Славянск» типа Island вошли в состав ВМС Украины.

Loading...

Сегодня состоялась торжественная церемония поднятия флагов над судами. Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил в Facebook.

Соответствующее мероприятие было организовано в гавани Одессы. На событие прибыло и высшее военно-политическое руководство страны.

Ожидается, что введение в состав национального флота этих судов значительно улучшит способности ВМС ВСУ. Как отметил адмирал Игорь Кабаненко, бывший первый заместитель командующего ВМС, в ближней морской зоне эти суда усилят оборону. По его мнению, корабли имеют хорошее техническое состояние, а также прекрасные патрульные способности для защиты национальных интересов.

В состав ВМС также вошло и судно «Александр Охрименко». Корабль будет задействован в поисково-спасательных миссиях.

Два катера типа Island американская сторона передала украинским морякам в сентябре 2018 года. Экипажи В 2019 году году прошли курс обучения в Балтиморе.

Ранее командование ВМС ВСУ опубликовало стратегию развития. В документе было указано, что в составе Военно-морских сил Вооруженных сил Украины до 2035 года появятся подводные лодки.