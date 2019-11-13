Над патрульними катерами «Старобільськ» і «Слов’янськ» урочисто підняли прапори ВМС України, фото: ВМС ЗСУ

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Патрульні катери «Старобільськ» і «Слов'янськ» типу Island увійшли до складу ВМС України.

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Сьогодні відбулася урочиста церемонія підняття прапорів над цими суднами. Про це повідомила прес-служба Військово-морських сил у Facebook.

Відповідний захід було організовано у гавані Одеси. На подію прибуло і вище військово-політичне керівництво країни.

Очікується, що введення до складу національного флоту цих суден покращить спроможності ВМС ЗСУ. Як зазначив адмірал Ігор Кабаненко, колишній перший заступник командувача ВМС, у ближній морській зоні ці судна посилять оборону. На його думку, кораблі мають гарний технічний стан, а також прекрасні патрульні спроможності для захисту національних інтересів.

До складу ВМС також увійшло й судно «Олександр Охрименко». Корабель буде задіяний у пошуково-рятувальних місіях.

Два катери типу Island американська сторона передала українським морякам у вересні 2018 року. Екіпажі у 2019 року пройшли курс навчання у Балтиморі.

Раніше командування ВМС ЗСУ опублікувало стратегію розвитку. В документі було зазначено, що у складі Військово-морських сил Збройних сил України до 2035 року з’являться підводні човни.