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Ракурс
Бундестаг одобрил законопроект о газовой директиве ЕС. Фото: 1tv.ge

«Северный поток-2»: Бундестаг одобрил законопроект об обновленной газовой директиве Евросоюза

13 ноя 2019, 20:38
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Бундестаг 13 ноября одобрил законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы ЕС.

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Эта директива предусматривает, что действующие на территории Евросоюза правила будут распространяться на газопроводы, что не входят в объединение стран, если проходят через территорию стран-членов ЕС. В частности, это касается российского газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщила пресс-служба немецкого правительства.

Директива предусматривает, что компании, поставляющие газ и компании, которые его транспортируют, должны быть разделены. Оператор газопровода должен быть независимым от «Газпрома», кроме того половина пропускной мощности должна быть зарезервирована для альтернативных поставщиков. Однако исключения возможны, но только с одобрения Еврокомиссии.

За документ проголосовали блок Ангелы Меркель ХДС/ХСС и социал-демократы.

Напомним, 8 ноября парламент Германии провалил голосование за предложенные федеральным правительством поправки к законодательству, которые бы позволили российско-немецкому газопроводу «Северный поток-2» обойти газовую директиву Евросоюза.

Источник: Ракурс


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