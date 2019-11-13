Бундестаг схвалив законопроект про газову директиву ЄС. Фото: 1tv.ge

https://racurs.ua/ua/n129406-pivnichnyy-potik-2-bundestag-shvalyv-zakonoproekt-pro-onovlenu-gazovu-dyrektyvu-ievrosouzu.html

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Бундестаг 13 листопада схвалив законопроект про внесення змін до законодавства для реалізації оновленої газової директиви ЄС.

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Ця директива передбачає, що діючі на території Євросоюзу правила будуть поширюватися на газопроводи, що не входять в об'єднання країн, якщо проходять через територію країн-членів ЄС. Зокрема, це стосується російського газогону «Північний потік-2». Про це повідомила прес-служба німецького уряду.

Директива передбачає, що компанії, що постачають газ і компанії, які його транспортують, повинні бути розділені. Оператор газопроводу повинен бути незалежним від «Газпрому», крім того половина пропускної потужності повинна бути зарезервована для альтернативних постачальників. Однак винятки можливі, але тільки зі схвалення Єврокомісії.

За документ проголосували блок Ангели Меркель ХДС/ХСС та соціал-демократи.

Нагадаємо, 8 листопада парламенту Німеччини провалив голосування за запропоновані федеральним урядом поправки до законодавства, котрі б дозволили російсько-німецькому газогону «Північний потік-2» обійти газову директиву Євросоюзу.