Юлия Тимошенко заявила о переходе в оппозицию. Фото: Тимошенко в «Фейсбук»

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Ракурс

Юлия Тимошенко, глава партии «Батькивщина», заявила о переходе ее фракции в Верховной Раде Украины в оппозицию к власти.

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Политическая сила выступает категорически против не только продажи земли, но и всех стратегически важных объектов государственной собственности. Об этом Тимошенко заявила 13 ноября во время брифинга после голосования в первом чтении за законопроект о рынке земли, говорилось в трансляции.

Мы объявляем оппозицию против распродажи с молотка всех стратегических объектов Украины, в том числе земли. Мы не разделяем такую политику, — заявила народный депутат.

Тимошенко добавила, что фракция уже направила представление в Конституционный суд для разъяснения ст. 13 Конституции Украины, где указывается, что именно украинский народ является собственником земли в Украине. Также «Батькивщина» пообещала оспорить в суде принятие закона в первом чтении, потому что оно произошло с нарушениями регламента.

Напомним, сегодня парламент рассматривал в первом чтении ряд законопроектов, посвященных введению рынка земли. За поддерживаемый правительством проект закона (№ 217810) проголосовали 240 нардепов, которые нажимали кнопки «за» под выкрики «ганьба». Против создания рынка земли выступили несколько депутатских фракций и групп («Батькивщина», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность» и «За будущее»).