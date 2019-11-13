Юлія Тимошенко заявила про перехід в опозицію. Фото: Тимошенко в «Фейсбук»

https://racurs.ua/ua/n129402-frakciya-batkivschyna-perehodyt-v-opozyciu-do-vlady-tymoshenko-video.html

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Юлія Тимошенко, голова партії «Батьківщина», заявила про перехід її фракції у Верховній Раді України в опозицію до влади.

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Політична сила виступає категорично проти не лише продажу землі, але й усіх стратегічно важливих об'єктів державної власності. Про це Тимошенко заявила 13 листопада під час брифінгу після голосування у першому читанні за законопроект про ринок землі, йшлося в трансляції.

Ми оголошуємо опозицію проти розпродажу з молотка всіх стратегічних об'єктів власності України, в тому числі землі. Ми не поділяємо таку політику, — заявила народний депутат.

Тимошенко додала, що фракція вже направила подання до Конституційного суду для роз’яснення ст. 13 Конституції України, де вказується, що саме український народ є власником землі в Україні. Також «Батьківщина» пообіцяла оскаржити у суді прийняття закону у першому читанні, бо воно відбулося з порушеннями регламенту.

Нагадаємо, сьогодні парламент розглядав у першому читанні низку законопроектів, присвячених запровадженню ринку землі. За підтримуваний урядом проект закону (№ 217810) проголосували 240 нардепів, які натискали кнопки «за» під вигуки «ганьба». Проти створення ринку землі виступили кілька депутатських фракцій та груп («Батьківщина», «Опозиційна платформа — За життя», «Європейська солідарність» та «За майбутнє").