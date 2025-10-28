Антикорупційне бюро викрило розкрадання 90 млн грн на дронах для ЗСУ. Фото:

https://racurs.ua/ua/n209957-nabu-vykrylo-rozkradannya-90-mln-grn-na-dronah-dlya-zsu.html

Ракурс

НАБУ і САП викрили розкрадання 90 млн грн на дронах.

Українські антикорупційні відомства викрили масштабну оборудку, яку організовали посадовці Держспецзв’язку та представники приватних компаній під час закупівель безпілотників для Сил оборони України. Про це Національне антикорупційне бюро України 28 жовтня повідомило у Facebook.

Слідчі встановили, що після ухвалення змін до держбюджету у 2023 році Держспецзв’язку виділили 30 млрд грн на закупівлю БпЛА. Тоді керівник одного з департаментів й вирішив вкрасти частину грошей.

План передбачав постачання безпілотників за завищеними цінами наперед визначеними компаніями. Для того, щоб ці компанії перемогли на тендерах, було залучено підконтрольні фірми, які лише імітували конкуренцію.

Виявилося, що упродовж травня-вересня 2023 року Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України придбала 400 дронів DJI Mavic 3 та 1 тис. 300 дронів Autel Evo Max 4T за цінами, що перевищували ринкові на 70−90%. Таким чином державний бюджет зазнав збитків на понад 90 млн грн. Ці гроші зловмисники вивели на рахунки підконтрольних фірм.

У Бюро заявили, що вдалося своєчасно арештувати понад 4 млн дол. на рахунках компаній за кордоном та 17 млн грн в Україні. Про підозру в розтраті коштів в особливо великих розмірах повідомили двом посадовцям Держспецзв’язку та двом представникам приватних фірм.

