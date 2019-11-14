Рада розглядає бюджет-2020 і нові земельні закони: трансляція засідання, фото — Лівий берег

https://racurs.ua/ua/n129414-rada-rozglyadaie-budjet-2020-i-novi-zemelni-zakony-translyaciya-zasidannya.html

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Верховна Рада у четвер, 14 листопада, розглядає декілька важливих питань. Основний пункт порядку денного — розгляд законопроекту «Про державний бюджет України на 2020 рік» (№ 2000).

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Крім того, у другому читанні планують ухвалити закону «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (№ 2144).

До закону про бюджет між першим та другим читанням надійшло понад 1 тис. поправок.

Також сьогодні планується розглянути першому читанні два законопроекти, що стосуються земельних відносин: «Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин» (№ 2194) і «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні аукціони» (№ 2195).

Також Рада сьогодні розгляне президентський законопроект № 2300, який скасовує державну монополію на виробництво спирту та сприятиме детінізації ринку спирту й лікеро-горілчаної продукції.

Окрім того, планується зменшити необґрунтовані штрафні санкції та зупинити процес ліквідації малого та середнього бізнесу в Україні (№ 1233).

Нагадаємо, що учора в Раді в першому читанні ухвалили основний закон, який запроваджує земельну реформу в Україні. Після цього фракція «Батьківщина» оголосила про перехід в опозицію.