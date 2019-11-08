Бюджет здравоохранения на 2020 год. Иллюстрация: Аман Амангельдыев. Фрагмент картины «Хирурги», 1972

https://racurs.ua/2484-kak-delili-apelsin-o-plusah-i-minusah-budjeta-zdravoohraneniya-na-2020-god.html

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Люди не болеют. Если и болеют, то быстро выздоравливают — коротко о бюджете здравоохранения на 2020 год. Несмотря на пафосные заверения премьер-министра Алексея Гончарука о том, что «наше правительство переходит от общих тезисов о заботе к конкретным требованиям и социальным стандартам, которые государство должно гарантировать своим гражданам», фаворитами государства, как и ранее, остаются силовые ведомства. Крохи с бюджетного стола достаются образованию и медицине. Не зря при представлении бюджета ключевыми тезисами Гончарука были «ограниченные ресурсы». Повезло лишь отдельным бюджетным программам по медицине — приоритетным, как сказали в правительстве.

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Бюджет на здравоохранение 2020: с криками «ура» мы несемся в пропасть

Согласно доработанному ко второму чтению проекту госбюджета-2020, на здравоохранение предусмотрено 113,3 млрд грн. Это общий бюджет Министерства здравоохранения и Национальной службы здоровья (НСЗУ — орган, распределяющий деньги между медицинскими учреждениями). Из них 72 млрд грн уйдут в Нацслужбу здоровья.

Бюджет на здравоохранение в размере 113,3 млрд грн — это на 13% больше, чем в прошлом году, не преминули уточнить в Минздраве. Однако, как подсчитали экономисты, это всего лишь 2,9% ВВП — то есть меньше прошлогодних 3,2%. Если понаблюдать за непростой судьбой данного показателя с 2013 года (тогда он был 4,2% ВВП), а точнее, его падением, можно сказать одно: с криками «ура» мы несемся в пропасть. Согласно рекомендации Всемирной организации здравоохранения, государства должны направлять на здравоохранение минимум 5% ВВП. Это позволит хоть как-то держаться на плаву. Любая экономия на здоровье приводит к дисбалансу, в худшем случае — к разрушению системы здравоохранения. Медицинская помощь становится все менее доступной для большинства пациентов.

5% ВВП в нашем случае — это около 200 млрд грн. Эту «недостачу» украинцам привычно придется доставать из своих карманов. А об обещанном властью «конце эпохе бедности» пока придется забыть.

В бюджете здравоохранения нам гарантируют медицинские гарантии

Хорошая новость в том, что с апреля 2020 года должна заработать Программа медицинских гарантий (ПМГ), включающая в себя шесть видов медицинской помощи: первичную, специализированную, амбулаторную, госпитальную, экстренную, паллиативную и реабилитацию, а также реимбурсацию лекарственных средств. Всего в проекте госбюджета на ПМГ предусмотрено 72 млрд грн. Приоритетными точками приложения бюджетных денег стали инсульты, инфаркты, роды, неонатальная помощь (лечение младенцев).

Так, на бесплатное лечение мозгового инсульта в проекте бюджета здравоохранения заложено 912 млн грн. Давайте подсчитаем, во сколько государство оценило лечение заболевания с самой высокой смертностью в нашей стране. Официально в Украине ежегодно случается около 100 тыс. инсультов. Согласно другим подсчетам, 150‒200 тыс. Получается, что на лечение одного случая в среднем заложено от 4,5 до 9 тыс. грн. Помнится, в Нацслужбе здоровья обещали 19 500 грн за лечение инсультов в специализированных инсультных центрах.

«Тариф за пролеченный случай составит 19,5 тыс. грн, — отмечала Оксана Мовчан, замглавы Национальной службы здоровья Украины, на одной из пресс-конференций. — В пределах тарифа покрывается подтверждение диагноза, непосредственно лечение, включая лекарства из Национального перечня, и реабилитация в остром состоянии. Этот тариф почти в три раза выше того, который платили в пределах медицинской субвенции».

Доставка в правильную больницу при инсульте — одна из важнейших составляющих позитивного исхода лечения. Инсультный центр — это специализированное отделение, которое занимается только инсультами и имеет необходимое оборудование для быстрой диагностики и подготовленный персонал. При лечении в специализированных инсультных центрах смертность значительно снижается. Важный момент — сокращается инвалидность, ведь сегодня каждый второй после инсульта остается зависимым инвалидом, а к работе возвращается лишь каждый пятый пациент, перенесший инсульт. К сожалению, инсультных центров в Украине сегодня немного. Как подсчитали в Украинской ассоциации борьбы с инсультом, из 500 отделений, принимающих больных с инсультами головного мозга, 300 не имеют надлежащих методов для нейровизуализации — КТ (компьютерная томография), МРТ (магнитно-резонансная томография). Такие больницы лечить инсульт не имеют права. Однако есть и другие, которые давно и успешно работают и заслуживают повышенного тарифа.

Насколько хватит денег на лечение инсульта в бюджете здравоохранения — вопрос. В НСЗУ лишь уточнили, что с апреля следующего года лечение инсульта станет полностью бесплатным, а больницы не могут требовать от пациентов деньги.

Бюджет здравоохранения на 2020 год: доступные лекарства обещают стать еще доступнее

На программу «Доступные лекарства» в следующем году из бюджета здравоохранения планируют выделить 3,1 млрд грн (в 2019 году — 1 млрд). Эта программа начала работать с апреля 2017 года. Препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и бронхиальной астмы по электронному рецепту можно получить в аптеке бесплатно или с небольшой доплатой.

С апреля 2020 года в программу добавятся инсулины. Как обещают чиновники, пациенты с инсулинозависимым диабетом смогут получать инсулин в аптеке по рецепту врача бесплатно или с небольшой доплатой. Согласно статистике, больных диабетом первого типа в Украине насчитывается 200 тыс. Обещают, что все назначения, результаты анализов и осложнения будут фиксироваться в электронном реестре.

Даешь больше карет скорых... Без врачей?

Еще одна хорошая новость. На экстренную медицинскую помощь в государственном бюджете на здравоохранение планируют выделить 1,9 млрд грн. На эти средства собираются купить 470 карет скорой помощи, а также открыть 25 новых современных отделений экстренной помощи — по одному в каждой области. Обещают новый подход — быстро, профессионально и с пациентом в центре внимания. В прошлом году на реформу экстренной медицинской помощи выделяли 900 млн грн. Правда, эти деньги были рассчитаны на пилотные проекты, в четко обозначенные области — Винницкую, Полтавскую, Донецкую, Одесскую, Тернопольскую и город Киев.

К сожалению, в бочке с медом есть огромная ложка дегтя. Никто не говорит о повышении зарплат работникам экстренной медицинской помощи. Впрочем, как и врачам вторичного звена. Даже самая современная карета скорой помощи без укомплектованного состава бригад, без фельдшеров, врачей и водителей вряд ли спасет пациента.

С достойной оплатой труда работников скорых пока никак не складывается. «За первое полугодие 2019 года из-за постоянного стремления внедрить парамедицину, низкой заработной платы, унижения со стороны пациентов и особенно государственных чиновников из выездных бригад Киевской службы экстренной (скорой) медицинской помощи уволились 300 высококвалифицированных врачей и фельдшеров, — отмечает председатель Свободного профсоюза медицинских работников Украины Олег Панасенко. — Ежедневно в Киеве из-за отсутствия персонала простаивает 50 машин скорой помощи».

Очередь за жизнью станет меньше?

Программа «Лечение граждан Украины за рубежом» была создана для тех, кому украинская медицина помочь не может. Несмотря на то, что с каждым годом бюджет этой программы увеличивается (в 2016 — 388 млн грн, в 2017 — 628 млн грн, в 2018 — 653 млн грн, в 2019 — 690 млн грн), выделенных денег никогда не хватало на помощь всем нуждающимся. Для таких больных очень часто счет идет на месяцы или даже дни — это очередь за жизнью. Поэтому увеличение бюджета до 1,09 млрд грн можно считать жирным плюсом (в первом варианте бюджета здравоохранения предполагалось выделить 700 млн грн).

С другой стороны, это вынужденный шаг. Украина продолжает кормить чужую медицину, все так же не развивая свою. Большинству уезжающих за границу нужна трансплантация, которую в Украине полномасштабно до сих пор не проводят. Не помог и принятый в 2017 году закон о трансплантации, который должен был запустить процесс, а по факту заблокировал даже то, что работало. Поэтому в прошлом году, чтобы разблокировать хотя бы родственные трансплантации на переходной период (до 1 января 2020 года), пришлось принять еще один закон, ветировавший некоторые положения распиаренного нового. Менее чем через два месяца этот срок истекает. Что дальше?

Громкое заявление Минздрава о революции в украинской трансплантологии оказалось мифом. 112 млн грн, выделенные из госбюджета в 2018 году на пилотный проект по трансплантологии, так и не были освоены должным образом. В государственном бюджете здравоохранения на 2020 год на развитие этого направления выделят те же 112 млн грн...

Окончательную версию госбюджета-2020 Верховная Рада должна принять не позднее 20 ноября. Изменения еще могут внести. Однако, как показывает опыт прошлых лет, вряд ли они будут значительными и со знаком плюс.