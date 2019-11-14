Рада залишила акцизний збір у місцевих бюджетахhttps://racurs.ua/ua/n129419-rada-zalyshyla-akcyznyy-zbir-u-miscevyh-budjetah.htmlРакурс
Народні депутати сьогодні розглядають у другому читанні проект закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України (№ 2144).
Рада проходить правки, на яких наполягають їх автори, і 233 нардепи підтримали правку № 209, яка стосується акцизного збору для місцевих бюджетів, повідомляється у трансляції з парламенту.
Акциз, за задумом уряду, мав спрямовуватися у 2020 році в дорожній фонд обласних рад, але депутати запропонували залишити його у 2020 році в громадах, аби посилити децентралізаційні процеси.
Комітет пропонував не підтримувати цю правку, про що з трибуни доповів голова підкомітету Комітету з питань бюджету Юрій Кузбит. Він вважав, що зміна істотно розбалансує бюджет.
Але нардепи вирішили інакше. У випадку неврахування проголосованої депутатами правки з наступного року громади щорічно втрачали б приблизно 7,7 млрд грн.
Після цього спікер Дмитро Разумков оголосив перерву у засіданні.
Сьогодні Рада вирішила спочатку розглянути зміни у Бюджетному кодексі, а після того взятися за законопроект про держбюджет на 2020 рік у другому читанні.