Рада залишила акцизний збір у місцевих бюджетах, фото — НВ

https://racurs.ua/ua/n129419-rada-zalyshyla-akcyznyy-zbir-u-miscevyh-budjetah.html

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Народні депутати сьогодні розглядають у другому читанні проект закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України (№ 2144).

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Рада проходить правки, на яких наполягають їх автори, і 233 нардепи підтримали правку № 209, яка стосується акцизного збору для місцевих бюджетів, повідомляється у трансляції з парламенту.

Акциз, за задумом уряду, мав спрямовуватися у 2020 році в дорожній фонд обласних рад, але депутати запропонували залишити його у 2020 році в громадах, аби посилити децентралізаційні процеси.

Комітет пропонував не підтримувати цю правку, про що з трибуни доповів голова підкомітету Комітету з питань бюджету Юрій Кузбит. Він вважав, що зміна істотно розбалансує бюджет.

Але нардепи вирішили інакше. У випадку неврахування проголосованої депутатами правки з наступного року громади щорічно втрачали б приблизно 7,7 млрд грн.

Після цього спікер Дмитро Разумков оголосив перерву у засіданні.

Сьогодні Рада вирішила спочатку розглянути зміни у Бюджетному кодексі, а після того взятися за законопроект про держбюджет на 2020 рік у другому читанні.