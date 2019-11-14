Справа банкірів: Антикорупційний суд обирає запобіжний захід Писаруку, фото — Ліга

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Слідчі судді Вищого антикорупційного суду продовжують обирати запобіжні заходи підозрюваним у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Нацбанком банку VАB. ВАКС 14 листопада розглядає клопотання про арешт колишнього першого заступника глави НБУ, голови правління банку «Аваль» Олександра Писарука.

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НАБУ підозрює колишнього заступника Валерії Гонтаревої у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Раніше у ВАКС обрали запобіжні заходи чотирьом підозрюваним, зокрема, на 60 днів із правом внесення застави у 15 млн грн заарештовано колишнього директора генерального департаменту банківського нагляду НБУ Аллу Шульгу, а члена Ради НБУ Миколу Каленського відправили під цілодобовий домашній арешт.

Учора НАБУ повідомило про підозру власнику банку VAB Олегу Бахматюку. Відтак, кількість підозрюваних у заволодінні кредитом збільшилася до 10 осіб. Серед них — чинні та колишні чиновники Нацбанку, VAB Банку, а також керівники кількох пов’язаних із власниками «VAB Банку» компаній.

У жовтні 2014 року «VAB Банк» звернувся до НБУ з клопотанням надати йому стабілізаційний кредит під заставу нерухомого майна. Нацбанк погодився, хоча фінустанова не надала всі необхідні документи. У прокуратурі стверджують, що вартість нерухомості, переданої в заставу НБУ, була завищена майже у 25 разів. Через місяць банк визнали неплатоспроможним, ще пізніше — його ліквідували.