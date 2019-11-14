Дело банкиров: Антикоррупционный суд избирает меру пресечения Писарук, фото — Лига

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Следственные судьи Высшего антикоррупционного суда продолжают выбирать меры пресечения подозреваемым в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Нацбанком банку VАB. ВАКС 14 ноября рассматривает ходатайство об аресте бывшего первого заместителя главы НБУ, председателя правления банка «Аваль» Александра Писарука.

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НАБУ подозревает бывшего заместителя Валерии Гонтаревой в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Ранее в ВАКС выбрали меры пресечения четырем подозреваемым, в частности, на 60 дней с правом внесения залога в 15 млн грн арестована бывший директор генерального департамента банковского надзора НБУ Алла Шульга, а члена Совета НБУ Николая Каленского отправили под круглосуточный домашний арест.

Вчера НАБУ сообщило о подозрении владельцу банка VAB Олегу Бахматюку. Следовательно, количество подозреваемых в завладении кредиту увеличилось до 10 человек. Среди них — действующие и бывшие чиновники Нацбанка, банка VAB, а также руководители нескольких связанных с владельцами банка компаний.

В октябре 2014 года банк VAB обратился в НБУ с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества. Нацбанк согласился, хотя финучреждение не предоставило все необходимые документы. В прокуратуре утверждают, что стоимость недвижимости, передаваемой в залог НБУ, была завышена почти в 25 раз. Через месяц банк признали неплатежеспособным, еще позже его ликвидировали.