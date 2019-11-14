Мазур вернулся в Украину, фото: Facebook-Игорь Мазур

https://racurs.ua/n129415-mazur-vernulsya-v-ukrainu-ombudsmen.html

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Игорь Мазур, ветеран АТО и заместитель председателя УНА-УНСО, вернулся в Украину.

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Консул в Польше лично сопровождал его при пересечении границы с Украиной. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

Она отметила, что его удалось вернуть благодаря совместным действиям различных ведомств. Дипломаты, народные депутаты, представители Офиса Президента и Офиса омбудсмена, МВД, Национальная полиция способствовали этому процессу.

Игорь, поздравляю на родной земле !, — заявила Денисова.

Заместитель Министра внутренних дел Антон Геращенко также прокомментировал освобождение. По его словам, министр МВД Арсен Аваков поручил направить в Интерпол пакет документов, которые свидетельствовали о злоупотреблениях РФ своим правом обращения в эту международную организацию.

Это небольшая, но победа в гибридной войне, которую ведет против нас Российская Федерация, — добавил Геращенко.

В Польше Мазура задержали 9 ноября по запросу Российской Федерации, обвинившей его в противоправных действиях, а также участии в войне на стороне Вооруженных сил Ичкерии. 10 ноября участника боевых действий на Донбассе Игоря Мазура отпустили на поруки Генерального консула Украины в Люблине. По данным директора департамента коммуникаций МВД Артема Шевченко Россия к украинскому гражданину установила не «красную карточку» Интерпола, а специальное циркулярное сообщение.