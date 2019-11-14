Ракурсhttps://racurs.ua/
Мазур повернувся в Україну, фото: Facebook-Ігор Мазур
Мазур повернувся в Україну — омбудсменhttps://racurs.ua/ua/n129415-mazur-povernuvsya-v-ukrayinu-ombudsmen.htmlРакурс
Ігор Мазур, ветеран АТО і заступник голови УНА-УНСО, повернувся в Україну.
Loading...
Консул у Польщі особисто супроводжував його при перетині кордону з Україною. Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова у Facebook.
Вона зазначила, що його вдалось повернути завдяки спільним діям різних відомств. Дипломати, народні депутати, представники Офісу Президента і Офісу Омбудсмена, МВС, Національна поліція сприяли цьому процесу.
Ігоре, вітаю на рідній землі!, — заявила Денісова.
Заступник Міністра внутрішніх справ Антон Геращенко також прокоментував звільнення. За його словами, Міністр МВС Арсен Аваков доручив надіслати в Інтерпол пакет документів, які свідчили про зловживання РФ своїм правом звернення до цієї міжнародної організації.
Це невеличка, але перемога в гібридній війні, що веде проти нас Російська Федерація, — додав Геращенко.
У Польщі Мазура затримали 9 листопада за запитом Російської Федерації, яка звинуватила його у протиправних діях, а також участі у війні на боці Збройних сил Ічкерії. 10 листопада учасника бойових дій на Донбасі Ігоря Мазура відпустили на поруки Генерального консула України в Любліні. За даними директора департаменту комунікацій МВС Артема Шевченко Росія стосовно українського громадянина встановила не «червону картку» Інтерполу, а спеціальне циркулярне повідомлення.
Загрузка...