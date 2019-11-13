Дело банкиров: НАБУ сообщил о подозрении Бахматюку и объяснило его связи с руководителями НБУ, фото — НВ

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Национальное антикоррупционное бюро 13 ноября сообщило о подозрении владельцу «VAB Банка» Олегу Бахматюку и бывшему председателю правления учреждения Денису Мальцеву о подозрении в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, который предоставил НБУ.

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Как рассказала пресс-служба НАБУ, подозрение объявили 13 ноября. Письменные сообщения Бахматюку и Мальцеву прислали по почте.

Количество подозреваемых в завладении кредиту увеличилось до 10 человек. Среди них — действующие и бывшие чиновники Нацбанка, VAB Банка, а также руководители нескольких связанных с владельцами «VAB Банка» компаний.

Следствие НАБУ осуществляет с октября 2016 года. В феврале 2019 года экс-генпрокурор Юрий Луценко передал дело в Национальную полицию, следователи которой в августе закрыли производство в связи с отсутствием состава преступления. В сентябре это постановление отменил генпрокурор Руслан Рябошапка, который передал производство в НАБУ.

12−13 ноября Высший антикоррупционный суд определил меру пресечения двум подозреваемым по делу о рефинансировании банка VAB. На 60 дней с правом внесения залога в 15 млн грн арестовано бывшего директора генерального департамента банковского надзора НБУ Аллу Шульга, а члена Совета НБУ Николая Каленского отправили под круглосуточный домашний арест.

Среди подозреваемых в деле есть и Александр Писарук, который в 2014—2015 годах был первым заместителем тогдашнего председателя НБУ Валерии Гонтаревой. Предварительно действия задержанных квалифицированы по ч. 5 ст. 191 (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

В октябре 2014 года «VAB Банк» обратился в НБУ с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества. Нацбанк согласился, хотя финучреждение не предоставило все необходимые документы. В прокуратуре утверждают, что стоимость недвижимости, передаваемой в залог НБУ, была завышена почти в 25 раз. Через месяц банк признали неплатежеспособным, еще позже его ликвидировали.

Председатель совета директоров «Укрлендфарминг» Олег Бахматюк заявил, что намерен частями платить долги НБУ.