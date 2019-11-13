Справа банкірів: НАБУ повідомило про підозру Бахматюку й пояснило його зв’язки з керівниками НБУ

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Національне антикорупційне бюро 13 листопада повідомило власнику «VAB Банку» Олегу Бахматюку та колишньому голові правління установи Денису Мальцеву про підозру у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, який надав НБУ.

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Як розповіла прес-служба НАБУ, підозру оголосили 13 листопада. Письмові повідомлення Бахматюку і Мальцеву надіслали поштою.

Кількість підозрюваних у заволодінні кредитом збільшилася до 10 осіб. Серед них — чинні та колишні чиновники Нацбанку, VAB Банку, а також керівники кількох пов’язаних із власниками «VAB Банку» компаній.

Слідство НАБУ здійснює з жовтня 2016 року. У лютому 2019 року екс-генпрокурор Юрій Луценко передав справу у Національну поліцію, слідчі якої у серпні закрили провадження у зв’язку з відсутністю складу злочину.

У вересні цю постанову скасував генпрокурор Руслан Рябошапка, який передав провадження у НАБУ.

12−13 листопада Вищий антикорупційний суд визначив запобіжний захід двом підозрюваним у справі про рефінансування банку VAB. На 60 днів із правом внесення застави у 15 млн грн заарештовано колишнього директора генерального департаменту банківського нагляду НБУ Аллу Шульгу, а члена Ради НБУ Миколу Каленського відправили під цілодобовий домашній арешт.

Серед підозрюваних у справі є й Олександр Писарук, який у 2014−2015 роках був першим заступником тодішньої голови НБУ Валерії Гонтаревої. Попередньо дії затриманих кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

У жовтні 2014 року «VAB Банк» звернувся до НБУ з клопотанням надати йому стабілізаційний кредит під заставу нерухомого майна. Нацбанк погодився, хоча фінустанова не надала всі необхідні документи. У прокуратурі стверджують, що вартість нерухомості, переданої в заставу НБУ, була завищена майже у 25 разів. Через місяць банк визнали неплатоспроможним, ще пізніше — його ліквідували.

Голова ради директорів «Укрлендфармінг» Олег Бахматюк заявив, що має намір частинами сплачувати заборговані кошти НБУ.