Під час інциденту, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n129386-za-kynutyy-u-suddu-paket-boroshna-aktyvista-zasudyly-do-shesty-misyaciv-areshtu-video.html

Ракурс

Ухвалено рішення суду з приводу відомого інциденту в Апеляційному суді Києва, під час якого в обличчя судді Олені Лапчевській представником однієї зі сторін, активістом громадської організації «Не мовчи», було кинуто пакет з борошном.

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Цей інцидент стався ще на початку 2018 року. Проте рішення щодо нього було ухвалене лише вчора, повідомляє на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук керівник Прес-центру судової влади України Оксана Лисенко.

Чоловік, який кинув борошно у суддю, — киянин Орест Гаранджа. Його засуджено до шести місяців позбавлення волі за ч. 1 ст. 376 Кримінального кодексу (втручання в діяльність судових органів).

До речі, досить рідкісний випадок, — зазначила Лапчевська.

Спочатку поліція кваліфікувала дії Гаранджи як хуліганство, проте згодом справа була перекваліфікована.

Варто додати, що тоді під колегія апеляційного суду ухвалила рішення на користь Гаранджі, тож мотиви його вчинку не зрозумілі.

Тоді Гаранджа, відразу після цього інциденту заявляв, що здійснив «порушення правопорядку у зв’язку з тим, що у нас немає верховенства права».

Нагадаємо, нещодавно віряни Української православної церкви Київського патріархату штурмували будівлю суду, де слухався позов про ліквідацію церкви.