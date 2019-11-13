Во время инцидента, скриншот видео

https://racurs.ua/n129386-za-broshennyy-v-sudu-paket-muki-aktivista-otpravili-na-shest-mesyacev-za-reshetku-video.html

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Принято решение суда по поводу известного инцидента в Апелляционном суде Киева, во время которого в лицо судье Елене Лапчевской представителем одной из сторон, активистом общественной организации «Не молчи», был брошен пакет с мукой.

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Этот инцидент произошел еще в начале 2018 года. Однако решение по нему было принято только вчера, сообщает на своей странице в социальной сети Фейсбук руководитель Пресс-центра судебной власти Украины Оксана Лысенко.

Мужчина, который бросил муку в судью, — киевлянин Орест Гаранджа. Он приговорен к шести месяцам лишения свободы по ч. 1 ст. 376 Уголовного кодекса (вмешательство в деятельность судебных органов).

Кстати, довольно редкий случай, — отметила Лапчевская.

Сначала полиция квалифицировала действия Гаранджи как хулиганство, однако впоследствии дело было переквалифицировано.

Стоит добавить, что тогда под коллегия апелляционного суда приняла решение в пользу Гаранджи, поэтому мотивы его поступка не ясны.

Тогда Гаранджа, сразу после этого инцидента заявлял, что совершил «нарушение правопорядка в связи с тем, что у нас нет верховенства права».

Напомним, недавно верующие Украинской православной церкви Киевского патриархата штурмовали здание суда, где слушался иск о ликвидации церкви.