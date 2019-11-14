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В декабре Онищенко должны экстрадировать из Испании, фото: Facebook- Александр Онищенко
В декабре Онищенко должны экстрадировать из Испании — Сытникhttps://racurs.ua/n129423-v-dekabre-onischenko-doljny-ekstradirovat-iz-ispanii-sytnik.htmlРакурс
Александра Онищенко, бывшего народного депутата Украины, могут экстрадировать в страну из Испании в декабре.
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Глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник рассказал, что политика вернут принудительно. Об этом он заявил «24 каналу».
Выяснилось, что беглец-депутат проиграл все суды на территории Испании. Инстанции не поддержали его по вопросу экстрадиции и признания политическим беженцем.
Есть решение о его экстрадиции, — добавил Сытник.
Руководитель ведомства считает, что Онищенко может сбежать в Германию, где владеет предприятиями. В этой ситуации, по его мнению, испанские коллеги должны действовать оперативно.
Экс-нардепа подозревают в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа. Правоохранители считают, что его действия нанесли государству ущерб на сумму около 3 млрд грн.
Ранее Онищенко намеревался принять участие в выборах в Верховную Раду. Но Верховный суд отменил решение о его регистрации.
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