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В декабре Онищенко должны экстрадировать из Испании, фото: Facebook- Александр Онищенко

В декабре Онищенко должны экстрадировать из Испании — Сытник

14 ноя 2019, 12:05
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Александра Онищенко, бывшего народного депутата Украины, могут экстрадировать в страну из Испании в декабре.

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Глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник рассказал, что политика вернут принудительно. Об этом он заявил «24 каналу».

Выяснилось, что беглец-депутат проиграл все суды на территории Испании. Инстанции не поддержали его по вопросу экстрадиции и признания политическим беженцем.

Есть решение о его экстрадиции, — добавил Сытник.

Руководитель ведомства считает, что Онищенко может сбежать в Германию, где владеет предприятиями. В этой ситуации, по его мнению, испанские коллеги должны действовать оперативно.

Экс-нардепа подозревают в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа. Правоохранители считают, что его действия нанесли государству ущерб на сумму около 3 млрд грн.

Ранее Онищенко намеревался принять участие в выборах в Верховную Раду. Но Верховный суд отменил решение о его регистрации.


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