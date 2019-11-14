Кассовые аппараты: принятие законодательства, которое будет бороться со схемами, одобряет большинство украинцев, фото — "Народная правда"

https://racurs.ua/n129424-totalnoe-vnedrenie-kassovyh-apparatov-odobryaut-74-ukraincev-sociologi.html

Ракурс

Большинство украинцев одобрили идею обязательной установки кассовых аппаратов. Принятие законодательства, которое будет бороться со схемами, позволяющими большему бизнесу выводить деньги за границу и уклоняться от налогов, одобрили 74% украинцев.

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Большинство также поддерживает тезисы законов о кассовых аппаратах, которые обязывают малые предприятия и ФЛП выдавать чеки покупателям, а также штрафуют бизнес за невыдачу таких чеков.

Таковы данные исследования социологической группы «Рейтинг», проведенного в конце октября среди 2 тыс. респондентов.

Две трети опрошенных поддерживают введение возврата части средств покупателю (кэшбек), если продавец не выдал фискальный чек на товар, а также создание приложения вроде «Приват24» или «Монобанк», которые позволят платить налоги в смартфоне.

Половина опрошенных считают, что расширение применения кассовых аппаратов наведет порядок в налоговой сфере, но 38% считают такой шаг власти скорее притеснениями малого предпринимательства. Более 70% убеждены, что нужно увеличивать размер налогов для олигархов и крупного бизнеса. Такой же процент опрошенных выступает за то, чтобы оставить или уменьшить налоги для малого бизнеса.

60% сталкивались с ситуацией, когда продавец не выдавал чека за приобретенные товары или услуги (29% — часто, 31% — время от времени), 38% — не сталкивались с этим.

«Ракурс» сообщал о реакции руководителя фискальной службы Сергей Верланов на внедрение кассовых аппаратов. Он считает, что в соответствии с положениями принятых законов, ими должны пользоваться все ФЛП, даже те, которые не работают с наличными. Иначе говоря, кассовые аппараты должны установить работники IТ-сферы, самозанятые лица в сферах бухгалтерского обслуживания и предоставления юридических услуг. Впоследствии Верланов этот тезис опроверг.

Президент в октябре подписал законы о применении кассовых аппаратов в сферах торговли, питания и услуг, а также о детенизации расчетов в сфере торговли.

Законы вводят обязательность использования регистраторов расчетных операций физическими лицами-предпринимателями, работающими в сферах торговли и питания. Предпринимателям разрешат использовать бесплатные аналоги кассовых аппаратов в виде приложений на смартфоны, планшеты и компьютеры.