Зеленський заявив про погашення заборгованості із заробітної плати шахтарям, фото: pixabay

https://racurs.ua/ua/n129425-zelenskyy-zayavyv-pro-pogashennya-zaborgovanosti-iz-zarobitnoyi-platy-shahtaryam.html

Ракурс

Заборгованість із заробітної платні українським шахтарям погашено.

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Міністерство фінансів здійснило перерахунок коштів. У Facebook він розповів подробиці.

Гроші отримали працівники шахт Волині, Львівщини, Донбасу та Луганщини. Загалом відправлено суму в 1 млрд грн. За словами глави держави, ці кошти вже перебувають на рахунках державних шахт. Керівництву залишилося переказати їх на рахунки своїх працівників.

Президент додав, що українські громадяни завжди були й будуть пріоритетом для влади. На його думку, виробництво вугільної продукції є надважливим для енергетичної незалежності України. Матеріальне забезпечення працівників є необхідною складовою у цьому питанні.

Нагадаємо, на Львівщині в червні було організовано страйк гірників. Шахти держпідприємства «Львіввугілля» частково відновили роботу після надходження коштів на суму 30 млн грн.