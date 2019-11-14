Справа банкірів: Нацбанк розбив докази НАБУ, фото — BBC

https://racurs.ua/ua/n129426-kredyt-zakonnyy-zabezpechennya-dostatnie-groshi-ne-vkradeno-nacbank-rozbyv-dokazy-nabu-u-spravi.html

Ракурс

Національний банку України зробив офіційну заяву щодо справи банкірів, яка стосується видачі банку VAB стабілізаційного кредиту у 2014 році. На думку НБУ, кредит видано на законних підставах, він мав достатнє забезпечення, а гроші було не вкрадено, а спрямовано на виплату вкладникам установи.

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Прес-служба Нацбанку 14 листопада оприлюднила офіційну позицію регулятора, у якій пояснили, чому рішення про видачу банку VABкредиту цьому банку було правомірним та обґрунтованим.

НБУ вирішив допомогти банку (як і багатьом іншим установам у 2014 році), оскільки Україну тоді накрила криза, а біля банків стояли черги вкладників.

Тоді не виникало питання «видавати рефінансування чи ні». Позичальники не могли обслуговувати кредити, а банки — вчасно повертати депозити. У 2014 році банк VABотримав кредити на 3 млрд грн, зокрема у жовтні — на 1,2 млрд грн., — заявили в НБУ.

У регуляторі переконують, що дотримувалися процедур видачі стабілізаційного кредиту, оскільки цільове використання коштів — це виплата коштів вкладникам.

Для забезпечення кредиту власник проблемного банку Олег Бахматюк уклав з НБУ договір особистої поруки — особисто поручився всіма статками та майном (загалом на 8,6 млрд грн). Крім того,

підконтрольна Бахматюку «Станіславська торгова компанія» надала в заставу нерухомість у Івано-Франківську, яку незалежна установа оцінила у 1,2 млрд грн.

В НБУ переконані, що кошти кредиту не були вкрадені, а спрямовані на виплату вкладникам (80 тис. осіб).

Бахматюк загалом заборгував 10,6 млрд грн Національному банку і з 2015 року регулятор у судах працює за понад 50 позовами проти нього і його компаній.

Маємо 19 судових рішень на користь НБУ, які вступили в законну силу щодо банку «Фінансова ініціатива», і жодного рішення щодо банку VAB. Але 19 перемог у судах не дозволили забезпечити погашення боргів, оскільки реалізація майна Державною виконавчою службою йде кволо, — пояснили в НБУ.

«Ракурс» повідомляв, що у Вищому антикорупційному суді продовжують обирати запобіжні заходи підозрюваним у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Нацбанком банку VАB. Сьогодні ВАКС розглядає клопотання про арешт колишнього першого заступника глави НБУ, голови правління банку «Аваль» Олександра Писарука.

Раніше у ВАКС обрали запобіжні заходи чотирьом підозрюваним, зокрема, на 60 днів із правом внесення застави у 15 млн грн заарештовано колишнього директора генерального департаменту банківського нагляду НБУ Аллу Шульгу, а члена Ради НБУ Миколу Каленського відправили під цілодобовий домашній арешт.