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Скороход призналась, что в «Слуге народа» выдают зарплаты в конвертах, фото: ATR
Скороход призналась, что в «Слуге народа» выдают зарплаты в конвертахhttps://racurs.ua/n129483-skorohod-priznalas-chto-v-sluge-naroda-vydaut-zarplaty-v-konvertah.htmlРакурс
Анна Скороход, народный депутат Украины, подтвердила, что во фракции «Слуга народа» выдают зарплаты в конвертах.
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Об этом она сообщила после заседания политсилы. В кулуарах Верховной Рады народный избранник рассказала подробности.
Депутат обвинила руководство в недостоверных заявлениях относительно ее деятельности. По ее словам, деньги в размере 3 тыс. долл. она никому не предлагала.
Здесь зарплаты по пять тысяч в конвертах, а вы говорите о 3 тыс. долл. за решение в комитете, — отметила Скороход.
Кто именно предлагает зарплаты в конвертах, она не уточнила. По ее словам, подобные случаи были зафиксированы.
Также нардеп сообщила, что ей поступали угрозы от председателя фракции Давида Арахамии. Он якобы обещал «размазать» ее в случае, если та не поддержит законопроект № 2178−10 об открытии рынка земли.
Мне периодически звонили, представлялись из аппарата и говорили, что я не так голосую, — заявила она.
Прокомментировала депутат и действия спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Скороход сообщила, что он использует шифры, чтобы заставлять «слуг народа» к положительному голосованию. Фразами «прошу поддержать» или «прошу определиться» Разумков пытается влиять на народных избранников.
Сегодня Скороход исключили из состава парламентской фракции «Слуга народа».
Она в сессионном зале обвинила власти в давлении на нее и мужа из-за ее голосования. Скороход отметила, что ее сожителя задержали правоохранители сразу после того, как она проголосовала против земельного закона, который предлагали и поддерживали в «Слуге народа».
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