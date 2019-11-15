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Ракурс
Сессионный зал Верховной Рады, фото: Верховная Рада

Кнопкодавы в Раде: уличены два депутата из «Оппозиционной платформы» (ВИДЕО)

15 ноя 2019, 13:51
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В Верховной Раде еще двух депутатов поймали на непересональном голосовании. Это Николай Скорик и Александр Пономарев. Оба являются членами фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь».

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Факты кнопкодавства в Раде были зафиксированы 14 ноября, сообщает общественное движение «Честно».

Скорик проголосовал за своего соседа, однако за кого именно, пока не известно, поскольку карточки ближайших к нему депутатов Юлии Левочкиной и Игоря Абрамовича не голосовали.

Это первый обнаруженный активистами факт кнопокодавства Скорика.

Пономарев, вероятно, проголосовал за своего соседа Владимира Кальцева.

Также кто-то проголосовал за внефракционного депутата из Закарпатья Роберта Горвата. В общественном движении подозревают, что это могли быть другие представители этого региона Валерий Лунченко и Василий Петевка, между которыми в сессионном зале расположено место Горвата.

Отмечается, что все эти случаи кнопокодавства произошли во время голосования за предложение спикера Дмитрия Разумкова пригласить на следующее заседание Рады детей и предоставить им слово для пятиминутного выступления в рамках инициативы ЮНИСЕФ, посвященной 30-й годовщине Конвенции ООН о правах ребенка.

Напомним, в обновленный состав Центризбиркома недавно вошли двое бывших депутатов, пойманных на многочисленных случаях неличного голосования.


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