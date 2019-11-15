Кнопкодави в Раді: двох депутатів з ОПЗЖ спіймали на неособистому голосуванні (ВІДЕО)

Сесійна зала Верховної Ради, фото: Верховна Рада

https://racurs.ua/ua/n129482-knopkodavy-v-radi-dvoh-deputativ-z-opzj-spiymaly-na-neosobystomu-golosuvanni-video.html

Ракурс

У Верховній Раді ще двох депутатів спіймали на неособистому голосуванні. Це Микола Скорик та Олександр Пономарьов.

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Обоє є членами фракції «Опозиційна платформа — За життя», повідомляє громадський рух «Чесно».

Факти кнопкодавства були зафіксовані 14 листопада.

Скорик проголосував за свого сусіда, проте за кого саме, наразі не відомо, оскільки картки найближчих до нього депутатів Юлії Льовочкіної та Ігоря Абрамовича не голосували.

Це перший виявлений активістами факт кнопокодавства Скорика.

Пономарьов, ймовірно, проголосував за свого сусіда Володимира Кальцева.

Також хтось проголосував за позафракційного депутата із Закарпаття Роберта Горвата. У громадському русі підозрюють, що це могли бути інші представники цього регіону Валерій Лунченко та Василь Петьовка, між якими в сесійній залі розташоване місце Горвата.

Зазначається, що усі ці випадки кнопокодавства трапилися під час голосування за пропозицію спікера Дмитра Разумкова запросити на наступне засідання Ради дітей і надати їм слово для п’ятихвилинного виступу в межах ініціативи ЮНІСЕФ, присвяченої 30-й річниці Конвенції ООН про права дитини.

Нагадаємо, до оновленого складу Центрвиборчкому нещодавно увійшли двоє колишніх депутатів, спійманих на численних випадках неособистого голосування.