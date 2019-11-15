Гончарук поскаржився, що на освіту дітей в малонаселених районах забагато витрачають із бюджету. Фото: korrespondent.net

https://racurs.ua/ua/n129471-goncharuk-poskarjyvsya-scho-na-osvitu-ditey-v-malonaselenyh-rayonah-bagato-vytrachaut-iz-budjetu.html

Ракурс

Освіта в Україні перебуває на низькому рівні. Таку заяву зробив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, додавши, що наступного року уряд приділить особливу увагу молодим учителям. Також чиновник повідомив, що необхідно забезпечити достатнім рівнем освіти дітей, які проживають у малонаселених районах країни.

Loading...

При цьому Гончарук уточнив, що на освіту однієї дитини в Україні на рік витрачається до 20 тис. грн, а навчання одного жителя малонаселених районів обходиться бюджету в 100 тис. грн. Та попри те, що на таких дітей витрачається вп’ятеро більше коштів, якість їхньої освіти удвічі нижча, ніж у решти. Це пов’язано з браком викладачів, іноді одному вчителю в сільських школах доводиться викладати до десяти предметів, повідомив глава уряду в ефірі програми «Сніданок із 1+1».

Щодо збільшення фінансування освіти та підвищення зарплат вчителям Гончарук заявив, що уряд готовий хоч зараз підвищити виплати, але для цього необхідні кошти, яких на даний час у бюджеті недостатньо.

Чиновник додав, що уряд вирішив не підвищувати податки наступного року, тож додаткові кошти знаходитимуть за рахунок скорочення витрат на адмінресурс. Зокрема, будуть скорочені витрати на утримання державного апарату, але цього не достатньо. Для підвищення зарплат необхідно забезпечити зростання української економіки, яка є основним джерелом наповнення державного бюджету.

Як писав «Ракурс», у держбюджеті-2020 на освіту в Україні планується виділити 145,1 млрд грн. Також прем'єр-міністр заявляв, що наступного року уряд хоче забезпечити всі школи інтернетом і розширити програму обміну для молоді між регіонами.