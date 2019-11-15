Гончарук пожаловался, что на образование детей в малонаселенных районах слишком много тратят из бюджета. Фото: korrespondent.net

https://racurs.ua/n129471-premer-ministr-ukrainy-aleksey-goncharuk-rasskazal-o-planah-pravitelstva-v-sfere-obrazovaniya.html

Ракурс

Образование в Украине находится на низком уровне. Такое заявление сделал премьер-министр Украины Алексей Гончарук, добавив, что в следующем году правительство уделит особое внимание молодым учителям. Также чиновник сообщил, что необходимо обеспечить достаточным уровнем образования детей, проживающих в малонаселенных районах страны.

Loading...

При этом Гончарук уточнил, что на образование одного ребенка в Украине в год идет до 20 тыс. грн, а обучение одного жителя малонаселенных районов обходится бюджету в 100 тыс. грн. Но несмотря на то, что на таких детей тратится в пять раз больше, качество их образования вдвое ниже, чем у остальных. Это связано с нехваткой преподавателей, иногда одному учителю в сельских школах приходится преподавать до десяти предметов, сообщил глава правительства в эфире программы «Сніданок з 1+1».

По поводу увеличения финансирования сферы образования и повышения зарплат учителям Гончарук заявил, что правительство готово хоть сейчас повысить выплаты, но для этого необходимы средства, которых в настоящее время в бюджете недостаточно.

Чиновник добавил, что правительство решило не повышать налоги в следующем году, поэтому дополнительные средства будут находить за счет сокращения расходов на админресурс. В частности, будут сокращены расходы на содержание государственного аппарата, но этого не достаточно. Для повышения зарплат необходимо обеспечить рост украинской экономики, которая является основным источником наполнения государственного бюджета.

Как писал ранее «Ракурс», в госбюджете-2020 на образование в Украине планируется выделить 145,1 млрд грн. Также премьер-министр заявил, что в следующем году правительство планирует обеспечить все школы интернетом и расширить программу обмена для молодежи между регионами.