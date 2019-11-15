Гончарук прогнозирует смену руководства «Укрзализныци» из-за «дикой коррупции», фото: Украинская Правда

https://racurs.ua/n129480-premer-goncharuk-prognoziruet-smenu-rukovodstva-ukrzaliznyci-iz-za-dikoy-korrupcii.html

Ракурс

Алексей Гончарук, премьер-министр Украины, анонсировал смену руководства «Укрзализныци» из-за «дикой коррупции».

Loading...

По его словам, менеджмент «занимается своими карманами». Об этом чиновник заявил в эфире телеканала «1+1».

Работники предприятия регулярно жалуются. Руководство, по мнению Гончарука, злоупотребляет своим положением в компании. Он обвинил их в коррупции.

Она там совершенно дикая, воруют почти на всем. Конца и края этому не видно, — заявил Гончарук.

Оставлять ситуацию без изменений глава правительства не намерен. Он назвал компанию очень неэффективной и убыточной. Технические проблемы в «Укрзализныце» фиксируются регулярно. По словам премьера, почти ежедневно горят локомотивы, а целые вагоны находятся в ручном управлении.

Это точно надо прекратить, — добавил глава правительства.

Ранее Гончарук заявил, что доверие к судебной системе вернет перезагрузка судей. Судебная реформа, по его мнению, должна предусматривать перезагрузку людей, осуществляющих правосудие в Украине.