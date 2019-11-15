Верховный суд обратился в КСУ из-за судебной реформы Зеленскогоhttps://racurs.ua/n129478-verhovnyy-sud-obratilsya-v-ksu-otnositelno-sudebnoy-reformy-zelenskogo.htmlРакурс
Верховный суд (ВС) обратился в Конституционный суд Украины (КСУ) с представлением о неконституционности поддержанных недавно Верховной Радой изменений в законы «О судоустройстве и статусе судей» и «О Высшем совете правосудия».
Соответствующее решение было принято сегодня во время заседания Пленума Верховного суда, сообщает пресс-служба ведомства.
Так, Пленум ВС считают неконституционными положения о повторной проверке на компетентность, добродетель и профессиональную этику судей из-за сокращения количества судей Верховного суда с 200 до 100.
Также в суде считают неконституционными положения, касающиеся уменьшения заработной платы судьям (с 75 до 55 прожиточных минимумов) и определения порядка их дисциплинарной ответственности.
Кроме того, замечания ВС касаются изменений в законодательство о порядке формирования Высшей квалификационной комиссии судей Украины и порядке увольнения членов Высшего совета правосудия новым органом, не предусмотренным Конституцией.
В ВС надеются, что КСУ рассмотрит представление в кратчайшие сроки, до того как эти положения начнут внедряться.
Законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского самоуправления» был поддержан Верховной Радой 16 октября голосами 236 народных избранников.
4 ноября его подписал президент Украины Владимир Зеленский.
Напомним, в Евросоюзе в начале октября раскритиковали эти изменения в законодательство.