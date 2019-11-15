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Задержан днепропетровский хакер, взломавший 3,5 тыс. аккаунтов по миру. Фото: РБК-Украина

Задержан днепропетровский хакер, взломавший 3,5 тыс. аккаунтов по миру (ФОТО)

15 ноя 2019, 13:02
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Киберпреступник, похищавший конфиденциальные данные в чужих компьютерах и торговавший вирусными программами, задержан полицией в Днепропетровской области.

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Установлено, что злоумышленник с помощью вирусного программного обеспечения получал доступ к личным учетным записям пользователей интернета. Об этом сообщат пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Дома у хакера хранилась всевозможная компьютерная техника с вирусным ПО, которую изъяли сотрудники полиции.

Осматривая технику, была обнаружена конфиденциальная информация более сотни граждан Украины и 3,5 тыс. взломанных аккаунтов граждан других стран мира. Это были всевозможные личные данные: от платежей и секретных кодов, до электронных кошельков и криптовалюты.

Сейчас продолжается досудебное расследование. Подозреваемому грозит наказание в виде двух лет лишения свободы согласно ч. 1 ст. 361−1 УК Украины (создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных и технических средств).

Задержан днепропетровский хакер, взломавший 3,5 тыс. аккаунтов по миру. Фото: Нацполиция

Задержан днепропетровский хакер, взломавший 3,5 тыс. аккаунтов по миру. Фото: Нацполиция

Напомним, что месяц назад хакеры украли клиентскую базу квартала «красных фонарей» в Нидерландах.

Источник: Ракурс


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