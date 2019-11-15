Смерть от вейпа произошла в Бельгии. Фото: UAinfo

https://racurs.ua/n129472-smert-ot-veypa-proizoshla-v-belgii.html

Ракурс

Смерть от вейпа официально подтвердили врачи одной из клиник Бельгии. По их мнению, стремительное ухудшение состояния легких мог вызвать ароматизатор этого электронного устройства.

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Жертвой вейпинга оказался 18-летний парень. Он стал первым человеком в Европе, смерть которой вызвал вейп, информирует The Telegraph.

Вейп подростку подарили на день рождения. Сначала у него появился кашель, который постоянно усиливался и переходил в одышку. После этого парню диагностировали пневмонию и госпитализировали его.

Из-за низкого уровня кислорода в организме вейпера ввели в искусственную кому, а через 26 дней после того, как у парня отказали легкие, было решено отключить его от аппарата искусственной вентиляции.

По заявлению медиков, вероятной причиной смерти парня стал ароматизатор электронного устройства для курения.

Напомним, ранее уже появлялась информация о возможной смерти от курения вейпа. Этот случай произошел в Великобритании, но официального подтверждения ему не было.

В августе «Ракурс» сообщал, что в Киеве от электронной сигареты пострадал мужчина. Это произошло в результате ее взрыва. Киевлянин попал в ожоговое отделение больницы.