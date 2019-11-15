Смерть від вейпу сталася в Бельгії. Фото: UAinfo

https://racurs.ua/ua/n129472-smert-vid-veypu-stalasya-u-belgiyi.html

Ракурс

Смерть від вейпу офіційно підтвердили лікарі однієї з клінік Бельгії. На їхню думку, стрімке погіршення стану легень міг зумовити ароматизатор цього електронного пристрою.

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Жертвою вейпінгу виявився 18-річний хлопець. Він став першою людиною в Європі, смерть якої спричинив вейп, інформує The Telegraph.

Вейп підлітку подарували на день народження. Спершу в нього з’явився кашель, який постійно посилювався й переходив у задишку. Після цього хлопцеві діагностували пневмонію і госпіталізували його.

Через низький рівень кисню в організмі вейпера ввели у штучну кому, а через 26 днів після того, як у хлопця відмовили легені, було вирішено відключити його від апарату штучної вентиляції.

За заявою медиків, ймовірною причиною смерті хлопця став ароматизатор електронного пристрою для куріння.

Нагадаємо, раніше вже з’являлася інформація щодо можливої смерті від куріння вейпу. Цей випадок стався у Великій Британії, але офіційного підтвердження йому не було.

У серпні «Ракурс» повідомляв, що в Києві від електронної сигарети постраждав чоловік. Це сталося внаслідок її вибуху. Киянин потрапив до опікового відділення лікарні.