Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Затримано дніпропетровського хакера, який зламав 3,5 тис. акаунтів по світу. Фото: РБК-Україна

Затримано дніпропетровського хакера, який зламав 3,5 тис. акаунтів по світу (ФОТО)

15 лис 2019, 12:58
999

Кіберзлочинець, який викрадав конфіденційні дані в чужих комп’ютерах і торгував вірусними програмами, затриманий у Дніпропетровській області.

Loading...

Встановлено, що зловмисник за допомогою вірусного програмного забезпечення отримував доступ до особистих облікових записів користувачів інтернету. Про це повідомляє прес-служба поліції Дніпропетровської області.

Вдома у хакера зберігалася різноманітна комп’ютерна техніка з вірусним ПЗ, яку вилучили співробітники поліції.

Оглядаючи техніку, було виявлено конфіденційну інформацію понад сотні українців і 3,5 тис. зламаних акаунтів громадян інших країн світу. Це були різні особисті дані: від платежів і секретних кодів, до електронних гаманців і криптовалюти.

Наразі триває досудове розслідування. Підозрюваному загрожує покарання у виді двох років позбавлення волі за ч. 1 ст. 361−1 КК України (створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних і технічних засобів).

Затримано дніпропетровського хакера, який зламав 3,5 тис. акаунтів по світу. Фото: Нацполіція

Затримано дніпропетровського хакера, який зламав 3,5 тис. акаунтів по світу. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, що місяць тому хакери викрали клієнтську базу кварталу «червоних ліхтарів» у Нідерландах.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter









Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...
Новини
Останні новини
Показати більше