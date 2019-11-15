Затримано дніпропетровського хакера, який зламав 3,5 тис. акаунтів по світу. Фото: РБК-Україна

https://racurs.ua/ua/n129479-zatrymano-dnipropetrovskogo-hakera-yakyy-zlamav-3-5-tys-akauntiv-po-svitu-foto.html

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Кіберзлочинець, який викрадав конфіденційні дані в чужих комп’ютерах і торгував вірусними програмами, затриманий у Дніпропетровській області.

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Встановлено, що зловмисник за допомогою вірусного програмного забезпечення отримував доступ до особистих облікових записів користувачів інтернету. Про це повідомляє прес-служба поліції Дніпропетровської області.

Вдома у хакера зберігалася різноманітна комп’ютерна техніка з вірусним ПЗ, яку вилучили співробітники поліції.

Оглядаючи техніку, було виявлено конфіденційну інформацію понад сотні українців і 3,5 тис. зламаних акаунтів громадян інших країн світу. Це були різні особисті дані: від платежів і секретних кодів, до електронних гаманців і криптовалюти.

Наразі триває досудове розслідування. Підозрюваному загрожує покарання у виді двох років позбавлення волі за ч. 1 ст. 361−1 КК України (створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних і технічних засобів).

Нагадаємо, що місяць тому хакери викрали клієнтську базу кварталу «червоних ліхтарів» у Нідерландах.