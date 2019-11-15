КСУ закликають перевірити закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського самоврядування», фото: tOrange

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Верховний суд (ВС) звернувся до Конституційного суду України (КСУ) з поданням щодо неконституційності підтриманих нещодавно Верховною Радою змін до законів «Про судоустрій і статус суддів» та «Про Вищу раду правосуддя».

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Відповідне рішення було ухвалене сьогодні під час засідання Пленуму Верховного суду, повідомляє прес-служба відомства.

Так, Пленум ВС вважає неконституційними положення щодо повторної перевірки на компетентність, доброчесність та професійну етику суддів через скорочення кількості суддів Верховного суду з 200 до 100.

Також у суді вважають неконституційними положення, котрі стосуються зменшення заробітної плати суддям (з 75 до 55 прожиткових мінімумів) та визначення порядку їх дисциплінарної відповідальності.

Крім того, зауваження ВС стосуються змін до законодавства щодо порядку формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та порядку звільнення членів Вищої ради правосуддя новим органом, не передбаченим Конституцією.

У ВС сподіваються, що КСУ розгляне подання в найкоротші строки, до того як ці положення почнуть впроваджуватися.

Законопроект «Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського самоврядування» був підтриманий Верховною Радою 16 жовтня голосами 236 народних обранців.

4 листопада його підписав президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, в Євросоюзу на початку жовтня розкритикували ці зміни до законодавства.