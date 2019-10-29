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Глава Кабмина Алексей Гончарук. Фото: правительственный портал

Гончарук считает, что доверие к судебной системе вернет перезагрузка судей

29 окт 2019, 14:23
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Судебная реформа должна предусматривать перезагрузку людей, осуществляющих правосудие в Украине.

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Пока властям не удалось вернуть доверие людей к судебной системе. Об этом 29 октября заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время выступления на инвестиционном форуме RE: think. Invest in Ukraine в Мариуполе, сообщалось в трансляции.

По словам премьера, в состав Верховного суда попало много людей, которые недостойны там быть. Гончарук считает, что недоверие к судебной власти в Украине мешает привлечению инвестиций.

Мы точно не собираемся не действовать. Мы точно будем иметь судебную реформу как приоритетную. И первая задача — перезагрузка людей, осуществляющих правосудие в Украине. И мы будем это делать настолько быстро, с учетом процедур, насколько это возможно, — отметил Гончарук.

Напомним, 16 октября Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект № 1008 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского самоуправления». Закон предусматривает перезагрузка работы Высшей квалификационной комиссии судей, Высшего совета правосудия и уменьшает вдвое количество судей Верховного суда.

Впоследствии судебную реформу от Зеленского раскритиковали в Европе. Временно поверенная в делах представительства ЕС в Украине Анника Вайдеманн заявила, что этот проект закона содержит положения, которые не соответствуют европейским стандартам. Пленум Верховного суда призвал президента ветировать законопроект № 1008.

Источник: Ракурс


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